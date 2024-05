Prefeituras de Castanhal, Vigia e Tucuruí lamentam acidente fatal com ônibus do IFPA

As prefeituras de Castanhal, Vigia e Tucuruí lamentaram, por meio de nota, o acidente envolvendo o ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA), que resultou na morte de quatro pessoas, na tarde deste domingo (26), em Tucuruí, no sudeste do Pará.

Por meio de um comunicado enviado à imprensa, a Prefeitura Municipal de Tucuruí informou “que mobilizou o apoio necessário para as vítimas, principalmente na área da saúde com a abertura do Posto de Saúde do bairro da Cohab, com reforços na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município e parceria com o Hospital Regional de Tucuruí”. “Seguimos de prontidão para auxiliar a todos”, assegurou o município.

A Prefeitura de Castanhal também se manifest​ou sobre o acidente, informando que “lamenta profundamente o acidente ocorrido em Tucuruí, com alunos do campus IFPA Castanhal que estavam participando de uma competição esportiva e que, infelizmente, vitimou 04 pessoas”.

“Nos solidarizamos com todos os estudantes e servidores envolvidos no acidente e informamos que já contactamos a coordenação da instituição e nos colocamos à disposição para colaborar no que for preciso”, assegurou a Prefeitura de Castanhal.

Também por meio de nota, a Prefeitura de Vigia afirmou que “junto às secretarias competentes, disponibiliza total apoio, já enviando transporte ao município de Tucuruí, com familiares e profissionais para prestar a assistência necessária à delegação de Vigia”.

“Neste momento de dor e piedade cristã, a Prefeitura de Vigia de Nazaré se solidariza com seus familiares e amigos prestando seu voto de pesar pelas grandes perdas do aluno Paulo Vinícius, e da professora, Amanda Costa”, lamentou a gestão municipal.

O veículo, que transportava alunos e servidores dos campi Castanhal e Vigia, colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no momento em que descia uma ribanceira. As autoridades policiais ainda investigam as circunstâncias do acidente.

O ônibus transportava pelo menos 40 pessoas. Segundo informações preliminares da polícia, os passageiros se dirigiam a Tucuruí para participar dos Jogos dos Institutos Federais (JIF 2024).

As vítimas mortas foram identificadas como Amanda Cristiane da Silva Costa, professora de Informática do campus Vigia; Edinaldo Meireles, motorista de Castanhal; Suany Couto Teixeira Nunes, professora do curso de Agropecuária, Floresta e Meio Ambiente de Castanhal; e Paulo Vinícius da Silva Borges, aluno de aproximadamente 16 anos de Vigia. A Polícia Científica do Pará (PCPA) foi acionada para a remoção dos corpos e perícia no local.