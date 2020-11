Prefeito de Afuá é confrontado por eleitores e responde com gestos obscenos

Durante uma caminhada com militantes pelas ruas de Afuá, no arquipélago do Marajó, neste domingo, 15, o prefeito do município, Mazinho Salomão (PSD) fez gestos obscenos para adversários políticos e alguns eleitores. A foi registrada em celular.

Prefeito mazinho o #BONZAO fala para o povo de afua — Flávio Gonçalves (@Flavio_fla8) September 15, 2012

Questionado por cidadãos sobre serviços de transporte não disponibilizados, o candidato à reeleição pegou na genitália e exibiu para o grupo. Com as mãos, ele ainda simulou o órgão sexual feminino. O vexame foi pauta do jornal Diário do Amapá.

A repercussão da cena não demorou a ganhar as redes sociais e foi bastante criticada pelos internautas. No Tweeter, o vídeo foi postado por várias pessoas. Na hora que o vídeo foi gravado, é possível ouvir reações com xingos como “ladrão”, “otário”, “zé ruela” e “filho da p...”.