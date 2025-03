Posto de combustível flutuante afunda no rio Guamá, em Belém

Parte de um posto de combustível flutuante que fica no rio Guamá afundou na manhã desta quarta-feira (26). O acesso a esse local é pelo bairro do Jurunas, em Belém. O posto fica próximo a um porto privado. A maior parte do flutuante ficou submersa no rio.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) informa que vai apurar o caso. Em uma nota atualizada, divulgada às 12h21, a Semas acrescentou que, após vistoria no local, "não constatou vazamento de óleo". A Semas solicitou à empresa a apresentação de um Relatório de Reflutuabilidade, com o planejamento para reerguer a estrutura de volta à superfície, no prazo de 15 dias.