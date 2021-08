Poste pega fogo e assusta moradores de vila na Pedreira

Um sistema de medição de energia elétrica popularmente conhecido como "olhão" pegou fogo na madrugada desta sexta-feira, 28, e assustou moradores de uma vila no bairro da Pedreira, em Belém.

De acordo com informações de populares, o equipamento no poste incendiou por volta de 1h da madrugada, na Viela Marquês, que fica na avenida Marquês de Herval, entre as travessas Humaitá e Vileta.

Aterrorizados com o fogo e fumaça, os moradores acionaram o Corpo de Bombeiros para atuar na ocorrência. Apesar do susto, não houve vítimas e nem danos materiais aos moradores.