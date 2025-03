Poste de energia elétrica pega fogo no bairro da Sacramenta, em Belém, nesta quarta-feira (12)

Um poste de energia elétrica pegou fogo, nesta quarta-feira (12), em Belém. O equipamento está localizado no cruzamento da avenida Senador Lemos com a travessa Alferes Costa, no bairro da Sacramenta. A cena chamou a atenção de quem passava pelo local. No horário em que o poste pegava fogo chovia fino em Belém.

O trânsito não foi interrompido, mas muitos motoristas reduziam a velocidade para olhar aquela cena. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a concessionária de energia elétrica e aguarda retorno.

