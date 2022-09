Policial militar é flagrado agredindo e rasgando CNH de motoboy; vídeo

Um policial militar foi flagrado no último domingo (25) agredindo um motoboy. O caso aconteceu em Manaus (AM). Um vídeo foi compartilhado nas redes sociais onde mostra o trabalhador levando um tapa no braço por um dos militares.

O vídeo, feito por um morador de onde aconteceu o caso, mostra o momento em que o agente que está utilizando uma boina chega a gritar com o motoboy. “Quer tirar onda com a polícia? Tá ficando doido?”, diz o policial momentos antes da agressão e de pedir a documentação da motocicleta do homem.

O outro militar observa a cena com uma arma em punho. Depois disso, a situação parece se acalmar e os PMs checam a papelada do veículo, que depois é rasgada.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para a PM do Amazonas e a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) do estado.