Policial Militar do Pará mata companheira a tiros e tenta suicídio em Pernambuco

Um policial lotado no 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do Pará matou a companheira a tiros, na manhã da última quarta-feira (10), no bairro Padre Cícero, em Petrolina, Sertão de Pernambuco. Após o crime, o homem tentou suicídio, com um tiro na cabeça. Ele sobreviveu ao ferimento autoinfligido e foi socorrido para o Hospital Universitário, ainda no município de Pernambuco.

A vítima, identificada como Erilania Elba Gondim Freire, era enfermeira e trabalhava no Hospital Geral de Urgência - HGU, em Petrolina, e no hospital municipal de Lagoa Grande, cidade vizinha. De acordo com moradores da rua onde a mulher morava, o crime foi cometido após uma discussão entre o casal. Foram ouvidos gritos e cerca de dez tiros, segundo relataram vizinhos.

O homem, identificado como Jairo Celson Elpídio da Silva Júnior, é Policial Militar no batalhão responsável pelo policiamento em Marabá e região, e estaria afastado das funções por problema psicológicos. Não há informações sobre o estado de saúde dele.