Policial Militar atira em homem após desentendimento no bairro da Pedreira, em Belém​

Na tarde desta sexta-feira santa, 18, um incidente envolvendo um policial militar resultou em um homem baleado no bairro da Pedreira, em Belém. A vítima, identificada como Sadrak Douglas Matos, de 35 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo e encaminhada ao Hospital Pronto-Socorro Municipal Mário Pinotti (HPSM da 14), onde permanece internada em estado grave.​

Segundo informações preliminares, o policial militar, identificado como Bruno Galúcio, teria se desentendido com Sadrak após este visitar a ex-esposa para entregar um ovo de Páscoa ao filho do casal. Durante o encontro, ocorreu uma discussão entre os dois homens, culminando nos disparos efetuados pelo policial.​

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que Sadrak deu entrada no HPSM da 14 com ferimentos por arma de fogo na região do abdômen e do tórax. Após avaliação médica inicial, o paciente foi submetido a exames de imagem, incluindo tomografia, e, em seguida, encaminhado imediatamente ao centro cirúrgico para procedimentos de emergência. Seu estado de saúde é considerado grave e instável. A equipe médica segue empenhada no atendimento e adotando todas as medidas necessárias para preservar a vida do paciente.​

A Polícia Militar do Pará informou que o policial militar foi afastado das funções e a corregedoria da PM instaurou Processo Administrativo Disciplinar para apurar o caso.​

A Polícia Civil informou que o policial militar se apresentou espontaneamente à Delegacia de Crimes Funcionais (DECRIF) para prestar depoimento, após desentendimento com um homem que culminou em um disparo de arma de fogo. A arma utilizada foi apreendida e será periciada. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações.​ O caso segue sob investigação das autoridades competentes para esclarecimento dos fatos.