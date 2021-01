Policial golpeado com barra de ferro morre em Ananindeua

O policial militar cabo Elder Vilhena dos Santos, de 37 anos, que foi atacado com uma barra de ferro por Luís Carlos Rodrigues, de 44, durante um surto psicótico, morreu na tarde desta segunda-feira, 18, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, município da região metropolitana de Belém, por volta de 17h30, de parada cardiorespiratória. O deficiente mental também foi morto durante a ocorrência.

O policial das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) foi ferido na cabeça diversas vezes na segunda-feira passada, 11, e deu entrada na instituição de saúde em estado grave, com traumatismo craniano. O cabo e os colegas de farda haviam sido acionados para conter Luís Carlos, que estava ameaçando a população e quebrando toda a residência onde morava, situada rua Tancredo Neves, na comunidade Fé em Deus, no bairro do Tenoné.

Luís Carlos foi morto a tiros depois do ataque ao agente de segurança pública. Anteriormente os policiais haviam tentado neutralizá-lo com munições de borracha, mas os disparos não o contiveram. O homem, que empunhava uma pesada barra de ferro, desferiu diversos golpes na cabeça do policial que havia tropeçado e caído no chão.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Segup), em nota, lamentou a morte do policial e se solidarizou com amigos e familiares dele.