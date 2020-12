Policial é executado por dois homens dentro de balsa, no Acará

Um policial que atuava no 31º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi assassinado nesta quinta-feira (10), no município de Acará, nordeste paraense. Segundo a polícia, ele foi baleado enquanto estava em uma balsa que faz a travessia para a cidade de Concórdia do Pará. O nome da vítima não foi divulgado.

O caso ocorreu por volta das 21h. Testemunhas informaram que dois homens teriam disparado contra a vítima, mas nenhum objeto pessoal foi levado, o que demonstra que o crime tem características de uma execução.

Após cometer o crime, os suspeitos tomaram rumo desconhecido. Ainda de acordo com a polícia, o Centro Integrado de Assistência Social da Polícia Militar está prestando apoio aos familiares do policial morto.

Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos suspeitos, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.