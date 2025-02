Policiais salvam bebê de 10 meses que estava engasgado com besouro em Ulianópolis

Uma criança de 10 meses foi salva por policiais militares após sofrer asfixia na madrugada desta terça-feira (18), em Ulianópolis, no sudeste paraense. O resgate foi realizado pelos soldados Dias e Vinícius, do 51° Batalhão de Polícia Militar (51° BPM), que agiram rapidamente para socorrer o bebê. De acordo com a polícia, a criança expeliu um inseto semelhante a um besouro.

Os militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro central da cidade quando, por volta da meia-noite, foram abordados pelos pais da criança na avenida Presidente Vargas, próximo a um posto de combustível. Desesperados, eles pediram ajuda ao perceber que o filho estava desfalecido e com o semblante arroxeado.

Diante da gravidade da situação, o soldado Dias iniciou a manobra de Heimlich – técnica utilizada para desobstruir as vias respiratórias. Poucos segundos depois, a criança expeliu um inseto semelhante a um besouro e voltou a respirar normalmente.

Mesmo com a recuperação aparente do bebê, a equipe da PM encaminhou a mãe e a criança ao Hospital Municipal de Ulianópolis, onde receberam atendimento médico.

Treinamento​

A Polícia Militar tem investido, cada vez mais, nos cursos de formação e capacitações, que além de garantir a segurança pública com a redução nos índices criminais, visam salvar e preservar vidas.

Nos últimos anos, a Corporação Bi-Centenária decidiu incluir na grade curricular dos Cursos de Formação de Praças (CFP) e de Formação de Oficiais (CFO), conhecimentos básicos procedimentais em “Atendimento Pré-Hospitalar”.