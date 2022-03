Policiais militares prendem homem por porte ilegal de arma em Castanhal

Policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional III (CPR III), prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo, no município de Castanhal, no nordeste paraense.

A prisão ocorreu na manhã de terça-feira (1º). Ao realizar diligências no bairro Ianetama, moradores informaram aos policiais militares que um homem, em um veículo prata, havia feito disparos em via pública.

Os militares interceptaram o veículo do suspeito na avenida Senador Lemos, e fizeram a abordagem e revista pessoal. E, durante esse procedimento, encontraram um revólver calibre .44, com 19 munições intactas, uma pistola calibre .45, um carregador com duas munições intactas e cinco deflagradas. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Castanhal, para a realização dos procedimentos cabíveis.