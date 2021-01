Após perseguição, PM apreende pistola e munições em carro que fugia em alta velocidade em Moju

Policiais militares que atuam na 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (8ª CIPM) apreenderam uma pistola e munições que estavam em um carro no município de Moju, no nordeste do Pará. Uma mulher foi detida durante a ação, que ocorreu na terça-feira (12).

Ao realizar rondas pela avenida das Palmeiras, as equipes da 8ª CIPM informaram que observaram um carro que estava em alta velocidade e que fugiu com a aproximação dos militares. Durante o acompanhamento policial, o condutor do veículo não obedeceu a ordem de parada e continuou em alta velocidade, até que bateu em um canteiro da avenida.

Ainda segundo os PMs, o suspeito fugiu pelo quintal de uma casa. Uma mulher que estava com ele foi detida e confessou que o carro era do suspeito. No veículo, os policiais apreenderam uma pistola .40 com numeração raspada, dois carregadores contendo 19 munições e um celular. A mulher e o material apreendido foram apresentados na Delegacia do município, para a realização dos procedimentos de competência da Polícia Civil.