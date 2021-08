Policiais civis prenderam, em Vitória do Xingu, homem por posse ilegal de munição

Policiais civis de Vitória do Xingu, com o apoio de agentes da Delegacia de Homicídios de Altamira e do Núcleo de Atendimento Integrado/Xingu, prenderam um homem em flagrante naquele município. A detenção ocorreu na sexta-feira (13). Após a denúncia sobre um desconhecido que teria efetuado um disparo de arma de fogo, ameaçando pessoas em uma praça da cidade de Vitória do Xingu, a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso.

E solicitou, à Justiça, um mandado de busca e apreensão na residência de um homem. O Poder Judiciário deferiu o pedido e os policiais foram à casa do suspeito. Na residência dele, encontraram um simulacro de pistola e munições. Os agentes o conduziram à delegacia do município, e ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de munição. O acusado, cujo nome não foi divulgado, está à disposição da Justiça.