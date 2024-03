Polícia recupera veículo produto de estelionato​ em Mosqueiro​; suspeito está foragido

A investigação de um crime de estelionato levou policiais civis da Seccional de São Brás a recuperar um veículo produto do delito, na tarde desta sexta-feira (15), no distrito de Mosqueiro, em Belém. Foram identificadas pelo menos duas vítimas, sendo uma delas um policial penal. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado como Diego Augusto Lima Serrano, que se encontra foragido para o estado do Mato Grosso e deverá ser indiciado por estelionato em concurso material. A polícia identificou que o homem já responde por crime​ com mesmo modus operandi, ocasião em que vendeu um apartamento de uma vítima como se fosse seu, forjando documentos.

Em relação ao carro, a Polícia Civil informou que Diego se aproveitava da semelhança entre seu nome e o do titular do veículo para cometer o crime. Em 2022, ele vendeu um carro para uma vítima no valor de R$ 62 mil. Segundo a polícia, o suspeito chegou a assinar contrato se passando pelo real proprietário. Ao ser cobrado para transferir o documento, em janeiro de 2024, ofereceu outro carro mais caro, e cobrou mais 12 mil reais, a título de compensação, sendo que a vítima devolveu o primeiro veículo e adiantou mais R$ 6 mil. Em fevereiro, o segundo veículo foi resgatado por uma locadora, que rastreou o carro com a vítima.

O fato foi registrado na Seccional de São Brás, que passou a realizar as investigações. Foi descoberto o nome verdadeiro do investigado, e esclarecido que o titular do veículo tinha um contrato com o suspeito. Após intensas investigações, compilando dados de rastreio das câmeras de segurança, dentre outros métodos, nesta sexta-feira (15), foi possível localizar o veículo com um policial penal, no distrito de Mosqueiro.

De acordo com informações da polícia, esse policial penal havia assinado outro contrato com o suspeito e lhe repassou R$ 35 mil. O veículo foi apreendido e levado para a Seccional de São Brás, onde as vítimas também se apresentaram e prestaram depoimento. As investigações policiais continuam com objetivo de esclarecer todo o ocorrido e responsabilizar, se houver, outros culpados pelo crime.