Polícia procura golpista que recebeu R$ 50 mil por iPhones, mas não entregou aparelhos  

A Polícia Civil, em Marabá, tenta cumprir o mandado de prisão preventiva contra a mulher identificada como Luana Beliche de Assis. Ela é a principal suspeita de ter recebido R$ 50 mil, pela venda de iPhones, mas sumiu sem ter entregue os aparelhos para pessoas que os compraram, no município do sudeste do Pará.

A polícia informou que Luana é procurada pelo crime de estelionato, descrito no Código Penal, como a fraude praticada em contratos ou convenções, que induz alguém a uma falsa concepção de algo com o intuito de obter vantagem ilícita para si ou para outros.

Ainda, segundo a polícia, Luana fazia contato com as pessoas interessadas em iPhones, pela internet, recebia o dinheiro em conta bancária, mas não entregava os aparelhos.

A Polícia Civil, em Marabá, tenta cumprir o mandado de prisão preventiva contra a mulher, acusada de estelionato (Reprodução / Site Ze Dudu)

A polícia descobriu que quando ela era pressionada pelos compradores, dava várias desculpas, a exemplo, de o produto ter sido apreendido pela fiscalização da Receita Federal. Após várias desculpas, ela não atendia mais às chamadas telefônicas nem respondia as mensagens das vítimas.

As denúncias contra Luana de Assis foram registradas na 21ª Seccional Urbana da Polícia Civil, em Marabá. O delegado William Crispim instaurou um inquérito policial e representou ao Judiciário pela prisão preventiva da mulher.

A Justiça acatou o pedido da Polícia Civil, que agora tenta capturar Luana, que teria lesado, pelo menos, cinco pessoas.