Polícia prende suspeitos de furtos com uso de ‘chapolim’ em estacionamento de supermercado em Belém

A Polícia Civil do Pará prendeu, na manhã desta terça-feira (11), dois homens investigados por furto qualificado cometido no estacionamento de um supermercado, localizado na avenida Governador José Malcher, no bairro de São Brás, em Belém. Eles foram identificados como Wagner de Silva Franca e Everton Matheus dos Anjos Pantoja. As prisões ocorreram durante uma operação da 2ª Seccional Urbana de São Brás, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE/PCPA).

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça no âmbito de um inquérito policial que investiga o caso.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu no início de julho. Os suspeitos teriam utilizado um equipamento conhecido como “chapolim”, capaz de interferir no travamento eletrônico de veículos. Com o bloqueio do sinal, os criminosos conseguiriam impedir que os carros fossem devidamente trancados e, posteriormente, acessar o interior dos automóveis para retirar objetos de valor.

As investigações começaram após o registro da ocorrência e envolveram análise de imagens de câmeras de segurança, levantamentos de campo, cruzamento de informações e exames periciais. A partir desse trabalho, os investigadores chegaram à identificação de Wagner de Silva Franca e Everton Matheus dos Anjos Pantoja.

De acordo com o relatório policial, exames prosopográficos também foram realizados para auxiliar na identificação dos suspeitos a partir das imagens. No caso de Wagner, o exame apresentou grau +4, considerado suporte extremamente forte para a hipótese de que a pessoa registrada nas imagens fosse o investigado. Já em relação a Everton, foram identificadas convergências morfológicas relevantes, com grau +2 de compatibilidade.

Com os elementos reunidos durante a investigação, a Justiça autorizou as medidas cautelares. Os dois investigados foram localizados e presos em suas respectivas residências nesta terça-feira.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais também recolheram materiais considerados de interesse para a investigação. Entre os objetos estão itens com características compatíveis com bens anteriormente descritos pelas vítimas. O material deverá passar por procedimentos de reconhecimento, individualização e outros exames necessários.

A operação foi realizada pela equipe da 2ª Seccional Urbana de São Brás, com apoio operacional da CORE/PCPA. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, além da apreensão de materiais que podem contribuir para o prosseguimento das investigações.

Os dois homens permanecem à disposição da Justiça. A investigação continua para esclarecer a participação dos suspeitos no crime e verificar se há envolvimento em outras ocorrências semelhantes.