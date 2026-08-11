Homem é encontrado morto dentro de residência em Castanhal, no nordeste do Pará
Vítima foi localizada com marcas de violência e sangue ao lado do corpo; Polícia Civil e perícia foram acionadas
Um homem identificado como Robert Maciel Pinheiro foi encontrado morto dentro da residência onde morava, na Passagem Têxtil, no bairro Ianetama, em Castanhal, no nordeste do Pará, na tarde desta terça-feira (11).
Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 16h para verificar a denúncia de um possível óbito. Ao chegar ao endereço, os policiais encontraram o corpo da vítima no chão da residência, embrulhado e com marcas de violência.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou a morte. Conforme o relato policial, havia hematomas e sangue próximo ao corpo.
Ainda de acordo com a PM, um amigo da vítima tentou entrar em contato com Robert após perceber que ele não havia comparecido ao trabalho durante a manhã. Como não conseguiu falar com ele, o homem foi até a residência e, ao olhar pelo balancim, viu o corpo caído no chão e acionou a polícia.
Moradores relataram aos policiais que haviam visto Robert por volta das 20h da noite anterior, mas não ouviram barulhos ou movimentações suspeitas durante a madrugada.
O local foi isolado e preservado para a realização da perícia e posterior remoção do corpo. A Polícia Civil do Pará foi acionada e deve investigar as circunstâncias e a autoria do homicídio.
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