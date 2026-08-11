Dois homens são presos suspeitos de aplicar golpe de quase R$ 400 mil em venda de viagens em Belém

Dois homens foram presos pela Polícia Civil do Pará, suspeitos de aplicar golpes na venda de pacotes turísticos e passagens aéreas em Belém. As prisões ocorreram nesta segunda-feira (10), durante a Operação Praia Deserta, deflagrada pela Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR/DIOE).

Os presos são Glauber Mafra de Oliveira e Glauco Mafra Lopes, que já tinham sido presos em abril deste ano pelos mesmos crimes. Segundo a Polícia Civil, os dois são investigados por vender viagens e passagens aéreas que não eram entregues aos clientes. Os prejuízos identificados até o momento chegam a quase R$ 400 mil.

Glauber foi preso por volta das 10h30, em uma residência no bairro da Marambaia, sem oferecer resistência. Já Glauco se apresentou espontaneamente na sede da DPTUR, na Estação das Docas, acompanhado de um advogado, e recebeu voz de prisão.

Ainda conforme as investigações, Glauber já havia sido preso anteriormente pela Delegacia do Consumidor (Decon), em outro procedimento que apurava fraudes com o mesmo tipo de atuação. A prisão desta segunda-feira, porém, está relacionada a uma nova investigação conduzida pela DPTUR, iniciada a partir de denúncias de vítimas que contrataram viagens, mas não receberam as passagens nem tiveram os valores pagos devolvidos.

Entre as vítimas identificadas está uma pessoa que havia planejado uma viagem após a conclusão de um tratamento oncológico, mas perdeu integralmente o dinheiro investido na contratação do pacote turístico.

Com as prisões, os dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça foram cumpridos. A Polícia Civil continua as investigações para identificar outras possíveis vítimas e esclarecer a extensão do esquema.