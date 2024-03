Polícia prende padrasto acusado de estuprar enteada de 11 anos no Pará

Um homem de 47 anos foi preso pela polícia civil, em Marabá, no sudeste estadual, acusado do estupro da própria enteada de 11 anos de idade. O agressor não teve o nome divulgado, e foi preso no sábado (30), em cumprimento a mandado de prisão preventiva determinado pelo juiz Bruno Felippe Espada, no dia 28 de março.

De acordo com a polícia, o suspeito tem 47 anos. A criança teria contato sobre o crime à mãe em conversa na família. A mãe disse à polícia que sempre conversou com a filha sobre casos de violência sexual e a orientava a ficar atenta.

A vítima revelou que por duas vezes houve conjunção carnal e também sexo oral entre ela e o suspeito. A menina também contou que manteve a situação em segredo por medo, pois o padrasto ameaçou matar a mãe dela.

O Código Penal Brasileiro define o crime de estupro de vulnerável como hediondo, ou seja, inafiançável. A legsilação penal também destaca que a falta de discernimento necessário de crianças e adolescentes para consentir a relação sexual está entre os fatores que caracterizam o crime de estupro de vulnerável.

O padrasto já está à disposição da Justiça, e se preso, pode pegar de 8 a 15 anos de prisão.