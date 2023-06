​Polícia prende suspeito de invasão e roubo à casa de vereador de Ananindeua

Paulo Júnior dos Santos Ramos foi preso, em flagrante, no início da noite da última terça-feira (13), no bairro do Icuí, em Ananindeua, suspeito de participar de um roubo à casa de um vereador naquele mesmo município. O crime ocorreu no início da madrugada de terça, por volta das 1h30, no bairro do 40 Horas. A prisão foi realizada por policiais civis da Superintendência da Região Metropolitana.

Segundo a polícia, Paulo agiu na companhia de outros três suspeitos, identificados como Thiago Costa Correa, Dayvison do Nascimento Santos e Thiago Augusto Mendonça Moraes, que continuam foragidos. O bando conseguiu roubar a quantia de R$ 7 mil, celulares, notebook e jóias.​​

De acordo com informações da polícia, por volta das 18h, Paulo foi capturado em sua residência, onde foram apreendidas as roupas usadas na hora do crime. Ele foi encaminhado à Seccional da Cidade Nova, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Na unidade policial, a vítima reconheceu o suspeito, que continua preso sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), à disposição do Poder Judiciário. Os trabalhos policiais continuam na tentativa de localizar e prender os demais envolvidos no caso.