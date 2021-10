Polícia prende suspeito de assaltar joalheria no centro de Santarém

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), um dos suspeitos de envolvimento no assalto a uma joalheria localizada no centro comercial de Santarém, ocorrido ontem (13). Os criminosos aproveitaram um período de pouco movimento e recolheram vários itens - entre anéis, pulseiras e cordões - avaliados em 500 mil, além de celulares e pertences das duas funcionárias que se encontravam na loja na ocasião.

O assaltante preso, identificado apenas pelo prenome de Caio, seria um velho conhecido da polícia. “Ontem mesmo recebemos informações em relação ao Caio, que teria participado dessa ação criminosa. Hoje de manhã fizemos diligências e o abordamos em sua residência, onde também encontramos uma certa quantidade de entorpecente”, informou o delegado Hélio Rêgo.

De acordo com o chefe de operações, o segundo envolvido no roubo seria uma pessoa de Itaituba. Além de Caio, outros dois jovens foram apresentados na 16° Seccional de Polícia Civil por tráfico de drogas. Imagens de câmeras de segurança ainda estão sendo verificadas para confirmar a autoria do crime. “Estamos analisando as imagens, pois não queremos fazer injustiça com ninguém, mas é questão de tempo”, finalizou.

As informações são do portal O Impacto.