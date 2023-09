Polícia prende investigado por estelionato, em Paragominas

Um homem, de identidade não revelada, foi preso na última quarta-feira (13) em Paragominas, no sudeste paraense, sob a suspeita de aplicar golpes financeiros em várias vítimas em Belém. Agentes da Delegacia de Polícia da Cabanagem realizaram diligências no cumprimento de um mandado de prisão pela prática de estelionato.

Após a informação de que o suspeito teria saído de Araguaína, no Tocantins, com destino à Imperatriz, no Maranhão, a equipe se deslocou até a BR-010 para localizá-lo. No entanto, foi constatado que o homem havia passado a noite em Paragominas. De acordo com a Polícia Civil, mais de 300 pessoas já foram vítimas do suspeito que, tem, pelo menos, 15 inquéritos policiais abertos contra ele em várias delegacias, inclusive na Divisão de Investigações e Operações Especiais (Dioe).

"Nesta quarta-feira, nossa equipe notificou os agentes da PRF, que ficam no Posto de Fiscalização de Ipixuna, sobre a operação. O indiciado foi abordado após sair de Paragominas com destino à BR 010, quando foi detido pelos policiais federais até a nossa chegada ao local", relata o delegado titular da Delegacia da Cabanagem, Adriano Costa, responsável por um dos inquéritos em que o preso é investigado.

Após a prisão, o indivíduo foi conduzido à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Ele está à disposição do poder judiciário.