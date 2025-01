Polícia prende homem suspeito de importunação sexual em Icoaraci

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Icoaraci, prendeu um suspeito em flagrante por importunação sexual nesta terça-feira (7), em Belém.

Os policiais civis foram acionados por meio de uma denúncia anônima mencionando que um homem havia importunado sexualmente uma mulher. De acordo com as informações recebidas pela polícia, o suspeito interrompeu a ação criminosa somente depois da vítima gritar por socorro, o que chamou atenção de uma outra mulher que também residia nas proximidades do local do crime.

Diante disso, os agentes se dirigiram até o perímetro da ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do suspeito. O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para a execução das medidas necessárias. Agora, ele está à disposição do Poder Judiciário.