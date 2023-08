Polícia prende dupla suspeita de envolvimento em assalto à clínica dentária de Ananindeua

Dois homens que não tiveram identidades divulgadas foram presos nesta quinta-feira (24) por roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Na época do crime, que ocorreu em dezembro do ano passado, um suspeito já havia sido preso em flagrante e um adolescente apreendido. O alvo dos suspeitos foi uma clínica dentária de Ananindeua, na Grande Belém, ocasião em que o grupo agiu com violência diante de diversas testemunhas, entre elas idosos e crianças, segundo a polícia.

A arma funcional de um policial militar também foi subtraída ao longo da ação criminosa, que foi registrada por câmera de monitoramento interno. O cumprimento dos mandados judiciais se deu após prisão em flagrante de um dos investigados, como resultado de diligências sobre outro caso em apuração. Um adolescente infrator foi apreendido após constatada sua participação na ocorrência de dezembro.

Os autores foram conduzidos para realização dos protocolos pertinentes e colocados à disposição da justiça. A Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), mantém as investigações para efetivar a apuração de todos os fatos.