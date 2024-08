​Polícia prende​ dupla por tráfico de drogas e recaptura foragido da justiça em Salinópolis

Warlesson Renan de Oliveira Santa Brígida, Eder Luan de Oliveira Lima e Kananda Maria Reis Santos foram presos no bairro São Tomé, em Salinópolis, na noite do último sábado (24). Segundo a polícia, Warlesson era um foragido da justiça que já vinha sendo procurado. Já o casal foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo informações da Polícia Militar, a operação ocorreu por volta das 20h40, após uma denúncia anônima informar o paradeiro de Warlesson. A equipe policial o localizou na rua São João, na companhia de Kananda Maria Reis Santos, supostamente sua namorada. Durante a abordagem, o homem confessou estar foragid​o e revelou que guardava drogas em sua residência.​ A polícia não detalhou qual a participação da mulher no crime.

Com a permissão do suspeito, os policiais realizaram uma busca no imóvel, onde encontraram três tabletes de maconha, pesando apro​ximadamente 4,5 kg, além de uma balança de precisão e materiais para embalar drogas.

Eder Luan, primo de Warlesson, foi abordado em frente à residência enquanto pilotava uma motocicleta. Ao tentar fugir, foi capturado pela equipe policial. Durante a revista, foram encontrados 189 gramas de maconha na motocicleta.

Os suspeitos foram levados à delegacia para os procedimentos legais, juntamente com os entorpecentes e a motocicleta apreendida.