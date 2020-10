Polícia prende dois homens por roubo no Marex

Como parte da Operação Comandos, a cargo do Comando de Policiamento da Capital 1 (CPC), da Polícia Militar, em 27 bairros da capital paraense, uma dupla de assaltantes foi presa na Estação Marex, em Val-de-Cães. Como relatou o comandante do 1º BPM, coronel Orlandino, que está na ação policial, uma mulher teve sua moto roubada pelos dois homens na rua Cabedelo com a Bandeirantes, no bairro da Sacramenta.

Ao ser acionada, a PM mobilizou guarnições para rondas a partir do local do crime. Como resultado, os policiais conseguiram chegar aos dois acusados na Estação Marex, na avenida Júlio Cezar, após buscas pela área vermelha do Canal São Joaquim.

Os dois homens estavam de posse de um simulacro de pistola .40. Ambos foram encaminhados para unidade policial, a fim de serem realizados os procedimentos cabíveis.

A Operação Comandos começou no primeiro semestres, mas teve de ser reestruturada a partir da pandemia da covid-19. Nas ações policiais nas terças, quartas e quintas-feiras, são mobilizados 140 homens por noite do 1º, 2º, 20º, 27º e 28º batalhões da PM.

Ainda na terça-feira (27), foi preso um foragido de Justiça, recuperado um veículo que havia sido roubado duas horas antes e apreendida droga.