Polícia nas ruas: órgãos de segurança do Pará lançam operação Impacto nesta sexta (13/05)

Agentes de órgãos da segurança pública e do trânsito de Belém, Ananindeua e Marituba saíram às ruas na manhã desta sexta-feira (13) e deram início à Operação Impacto, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), que visa coibir a violência na região metropolitana, aumentando as ações ostensivas. A concentração foi na avenida Visconde de Souza Franco, em frente ao Porto Futuro, de onde os agentes iniciaram as diligências.

"A Operação Impacto é o exercício da integração das forças de segurança do Estado, que estão todas envolvidas, mas também em parceria com os órgãos municipais: Guarda Municipal de Belém, Ananindeua e Marituba e órgãos de trânsito desses respectivos municípios que acompanham a região metropolitana. É a junção das operações que nós fazemos diariamente", explicou o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

Entre as operações que serão integradas estão a Operação Duas Rodas, de abordagem a motocicletas, a Operação Saída e Chegada Segura, onde a Polícia Militar realiza fiscalização em ônibus, Operação Parador, de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, Operação Lei Seca e Operação Tolerância Zero, contra a poluição sonora e estabelecimentos irregulares que funcionam pela cidade.

"Tudo isso será juntado em uma só operação durante o final de semana, que é a Operação Impacto. Estamos lançando essa operação em quatro pontos distintos da região metropolitana, aqui no Porto Futuro pela manhã, no Mangueirão, Abacatão e Praça de Mairtuba neste mesmo momento. À tarde será no Portal da Amazônia. Estes são os pontos de encontro e daqui os agentes vão irradiar e serão feitas várias diligências que já estão programadas, cada uma na sua atividade específica para que a gente possa, ao final, ter o resultado conjinto dessa operação", concluiu o titular da Segup.

Dentre as ações estão o patrulhamento ostensivo nas ruas da região metropolitana de Belém, com incursões em pontos estratégicos, fiscalização no trânsito de veículos particulares e ônibus, fiscalização em bares e estabelecimentos comerciais, cumprimento de mandados judiciais, ações em combate à crimes sexuais contra crianças e adolescentes, entre outras iniciativas.