Polícia Militar apreende 84 quilos de oxi em ação no Marajó

A Polícia Militar que atua na parte ocidental do Arquipélago do Marajó apreendeu uma grande quantidade de drogas em uma operação nos rios da região de Breves na última sexta-feira, 24. Ao todo, durante uma abordagem fluvial, os militares conseguiram apreender 84 quilos de oxi, prendendo dois homens pelo tráfico da substância ilegal.

Segundo informações do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Breves, durante a Operação Sentinela do Marajó - Ação Paz Nos Rios, a equipe Grupamento Tático Operacional (GTO) em patrulhamento fluvial pelo Rio Tajapuru avistou dois indivíduos em uma embarcação, por volta das 17h30.

Ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos tentaram fugir, porém foram interceptados pela guarnição. Adilson Quaresma da Silva, de 38 anos, e Jocelino Lima de Souza , de 39, estavam de posse de uma quantidade de 84 quilos de oxi em tabletes, sendo que a carga ilegal foi avaliada em, aproximadamente, em dois milhões de reais. O oxi é considerado por especialistas como uma variação mais barata e tóxica do crack, que combina a pasta base de cocaína com substâncias químicas de fácil acesso.

Imediatamente, foi dada a voz de prisão aos acusados e ambos foram apresentados na Superintendência Regional da Polícia Civil nas Ilhas do Marajó, para a realização dos os procedimentos cabíveis.