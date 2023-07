Polícia investiga suposta execução na zona rural de Moju

A morte de Aberaldo Batista, 30 anos, é investigada pela Polícia Civil. O caso foi registrado na tarde deste domingo (23), na Vicinal do Parola, zona rural de Moju, município no nordeste do Pará. Um suposto policial teria sido o responsável por matar a vítima. Com informações do Portal Tailândia.

De acordo com os levantamentos incisos da polícia, o crime envolveria disputa de terra e teria a participação de possível agente. O disparo que tirou a vida de Aberaldo Batista, 30, teria partido do policial. O suspeito alegou inicialmente legítima defesa. Segundo ele, a vítima tentou lhe atacar com um facão.

A confusão teria iniciado após o irmão da vítima ter sido detido e estar sendo levado para a delegacia, por porte ilegal de arma de fogo. A família contesta a versão, e alega que o rapaz foi executado a sangue frio e pede justiça no caso. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes ao caso à PC e aguarda retorno.