Polícia investiga morte de homem encontrado em praça de Parauapebas

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de um homem ainda não identificado, cujo corpo foi encontrado na noite da terça-feira (7), na Praça dos Metais, no bairro Cidade Nova, em Parauapebas, no sudeste paraense.

A Polícia Militar fazia rondas no bairro, às 21h10, quando foi abordada por um andarilho, informando aos militares de um po​ssível óbito na praça.

No local, os agentes encontraram o homem sem vida, deitado em uma arquibancada, vestindo short branco e camiseta vermelha, com estampa de super-herói, além de um par de chinelos.

Somente após o exame de necropsia, realizado pela Polícia Científica, será possível saber qual foi a causa da morte. A Polícia Civil segue acompanhando o caso. As informações são do site Correio de Carajás.