Polícia investiga caso de racismo durante discussão em unidade do McDonald's

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC-RJ) investiga um caso de racismo praticado por uma mulher que se identificou como Amanda Ornela contra o jovem Mattheus Francisco, de 22 anos. O caso ocorreu na madrugada do dia 31, em uma unidade do McDonald's na zona oeste da cidade. Em um vídeo que circula na internet, Amanda aparece declarando-se racista e dizendo que odeia pessoas pretas.

A frase foi proferida durante uma discussão que começou após a suspeita reclamar da falta de organização na fila do atendimento. Segundo Amanda, Mattheus estava furando a fila e havia sido rude com ela. Na sequência, ela teria direcionado o primeiro xingamento à vítima, que não foi filmado.

Uma das pessoas presentes no estabelecimento ressaltou que Amanda estava sendo racista e que podia ser presa. A suspeita imediatamente respondeu que não seria detida pela fala direcionada a Mattheus.

"Racista! Odeio preto. Odeio preto. Sou obrigada? Racismo não dá cadeia! Não dá em nada", diz.

Em outro momento, a suspeita faz ameaças e diz que é "casada com a milícia", além de afirmar que é médica psiquiatra. Ao portal G1, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) informou que não identificou nenhum registro no sistema em nome da mulher.

A Polícia anexou as imagens fornecidas pela vítima e testemunhas ao procedimento instaurado, apesar de não terem capturado "a conduta criminosa e, sim, o momento posterior". Imagens de câmeras de segurança do McDonald's foram solicitadas e os funcionários do estabelecimento serão ouvidos como parte da investigação.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)