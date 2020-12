VÍDEO: PF intensifica fiscalizações com cães farejadores no Aeroporto Internacional de Belém

A Polícia Federal no Estado do Pará tem intensificado as fiscalizações no Aeroporto Internacional de Belém com o apoio de cães farejadores. A iniciativa faz parte da operação Quatro Patas, deflagrada em janeiro de 2020 em vários aeroportos brasileiros. Em Belém, esta fase da ação policial teve início na segunda-feira, dia 7, com objetivo de coibir o tráfico interestadual e internacional de drogas, além do transporte de armas e explosivos por via aérea.

As informações foram divulgadas pela PF na tarde desta sexta-feira (11). Ao longo desta semana, foram fiscalizados 26 voos, partindo do Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans, com destinos variados.

Segundo a Polícia Federal, a ação fiscalizatória está sendo baseada no artigo 144, §1º, da Constituição Federal de 1988, que ressalta que "cabe à Polícia Federal prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, além de exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras".

Os cães treinados são constantemente utilizados em operações policiais, por facilitarem a localização de drogas, armas e explosivos.