Polícia Federal faz buscas na casa de suspeito de exploração sexual de crianças em Belém

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de um homem, em Belém, investigado por crimes relacionados ao abuso e exploração sexual infantil. A ação é resultado da operação "Samburá", deflagrada na manhã desta quarta-feira (29). O nome da operação remete ao cesto usado para carregar iscas ou guardar os peixes fisgados.

Essa operação é desdobramento da operação "Caipora 2", que prendeu em flagrante um investigado pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil. As investigações foram conduzidas e operacionalizadas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC) da Superintendência da Polícia Federal do Pará.

Com a operação Samburá, GRCC, somente neste ano de 2021, cumpriu sete mandados de busca e apreensão nas cidades de Baião, Moju, Vigia, Ananindeua e Belém; seis mandados de quebra de dados telemáticos; duas prisões em flagrante e uma prisão preventiva; além da identificação e resgate de quatro vítimas vulneráveis abusadas sexualmente.

"Se confirmada a hipótese criminal, o investigado poderá responder pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP, 8 a 15 anos) previsto no código penal e pelos crimes de produção (art. 240 do ECA, 4 a 8 anos) e armazenamento (art. 241-B do ECA, 1 a 4 anos) de pornografia infantil previstos no estatuto da criança e do adolescente. Esses crimes possuem penas máximas que, se somadas, podem chegar a 27 anos de prisão", informa a PF, por nota.

Ainda por nota, a corporação informa que "...tem como prioridade o combate aos crimes relacionados ao abuso e à exploração sexual infantil, visando identificar vítimas vulneráveis e prender abusadores fazendo cessar o cometimento de tais ações - as quais afetam diretamente a sociedade e a família brasileira, principalmente crianças e adolescentes. Ressalta-se a importância da participação da sociedade ao denunciar toda e qualquer forma de violência praticada contra crianças e adolescentes. As investigações seguem em andamento".