Polícia Federal autua empresa de laticínios por uso ilegal de produtos químicos

A Polícia Federal autuou uma empresa fabricante de laticínios por porte de produtos químicos controlados sem licença e sem nota fiscal, no município de Ourilândia do Norte, no sul do Pará, durante fiscalização realizada na manhã desta sexta-feira (14).

VEJA MAIS

Uma equipe da Comissão de Fiscalização de Produtos Químicos da Polícia Federal atestou as irregularidades em produtos usados no laboratório para análise de leite e para limpeza de máquinas, na empresa, autuando-a logo em seguida. Com a autuação, a empresa tem trinta dias para se regularizar, sob pena de perder os produtos químicos apreendidos.Por intermédio da Divisão de Controle de Produtos Químicos (DCPQ), a Polícia Federal realiza o controle e a fiscalização da fabricação, produção, armazenamento, transformação, embalagem, compra, venda, comercialização, aquisição, posse, doação, empréstimo, permuta, remessa, transporte, distribuição, importação, exportação, reexportação, cessão, reaproveitamento, reciclagem, transferência e utilização de produtos químicos que possam ser utilizados como insumo na elaboração de drogas ilícitas.