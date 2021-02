Polícia encerra festa com aglomeração e responsável é levado para a delegacia

Uma festa clandestina foi interrompida pela Polícia Civil no município de Santa Izabel, na região metropolitana de Belém, na tarde do último sábado, 16. De acordo com a PCPA, o evento, realizado em uma chácara no ramal do Cupuaçu, estava infringindo as recomendações sanitárias para conter o avanço do novo novo coronavírus no Pará.

Após receber uma denúncia anônima informando sobre o evento, a equipe de agentes se deslocou até o endereço e encontrou cerca de 40 pessoas em uma chácara. Os participantes do evento estavam ingerindo bebida alcoólica e tomando banho de piscina.

Depois de flagrar as ocorrências de desrespeito ao decreto estadual que proíbe aglomerações como medida de contenção da covid-19, os aparelhos de som foram desmontados e os participantes da festa foram dispersados.

O proprietário da chácara foi identificado e levado para a delegacia da localidade para prestar esclarecimentos. Foi instaurado um procedimento investigativo para catalogar as informações colhidas e analisar a eventual responsabilidade penal.