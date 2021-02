Policiais do Pará e do Mato Grosso recuperam cabeças de gado roubadas na divisa dos Estados

Uma operação conjunta da Polícia Militar do Pará (PMPA), Polícia Civil (PCPA) e a Polícia Militar do Mato Grosso (PMMT), recuperou duzentas cabeças de gado que haviam sido roubadas na manhã deste sábado (6), em uma fazenda localizada na cidade de Santa Terezinha (MT), que faz fronteira com o Pará.

Os bovinos estavam sendo transportados em cinco carretas que seguiam em direção ao município de Santana do Araguaia, sudeste Paraense. Após receberem informações sobre a carga roubada, militares que integram a 30ª Companhia Independente de Polícia Militar (30ª CIPM), entraram em contato com os militares da PM do Mato Grosso, a fim de reforçar o policiamento e interceptar a entrada das carretas que vinham com destino ao Pará.

Foi realizado então o cerco nas divisas dos dois Estados e as cinco carretas foram interceptadas pelos policiais assim que chegaram à divisa. Toda a carga foi apreendida e os condutores foram conduzidos para a delegacia do Estado do Mato Grosso, onde passaram pelos procedimentos cabíveis.