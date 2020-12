Polícia combate furto de energia e detém dois empresários em Santarém

A operação contra o furto de energia elétrica, em Santarém, município do oeste estadual, foi desencadeada nesta segunda-feira (14). O superintendente regional do Médio e Baixo Amazonas, o delegado Jamil Casseb informou que dois empresários foram conduzidos para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, sob a acusação da prática de ''gatos'', como são chamadas as ligações clandestinas na rede de fiação elétrica.

O delegado informou ainda que em geral pessoas presas em operações de combate ao furto de energia já foram notificadas pela concessionária de energia, mas continuam cometendo a irregularidade.

Jamil Casseb reiterou não ser justo que comerciantes paguem suas contas obrigatórias em dia enquanto outros, por meio do furto de energia, pagam menos pela conta de luz, por exemplo.

Segundo a polícia, a operação terá continuidade, de olho em pessoas que praticam esse tipo de delito. A ação policial conta, inclusive, com um perito do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, para a checagem das instalações elétricas.

Nota da Equatorial

Em nota, a empresa Equatorial Energia informou que em 2020 regularizou 123 mil ligações feitas de modo irregular. A concessionária reiterou que a ligação clandestina é tipificada como crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, e pode prejudicar o fornecimento normal de luz elétrica - com oscilações e interripuções no fornecimento - e provocar acidentes como um curto-circuito e mesmo mortes por descarga elétrica.