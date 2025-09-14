Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia Civil prende seis integrantes de facção criminosa em operação no Pará

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da Operação Parabellum é identificar e responsabilizar criminalmente os integrantes de facções

O Liberal
fonte

Apenas em 2025, ações da DRFC já resultaram em 160 prisões em todo o estado. (Foto: PM/ Pa)

A Polícia Civil do Pará prendeu seis pessoas apontadas como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho durante a 14ª fase da Operação Parabellum, realizada neste final de semana nos municípios de Belém, Oeiras do Pará, Anajás e Afuá, na região do Marajó.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após parecer favorável do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado.

Os presos foram identificados como Mateus Brito Pureza, Azamor da Silva Camões, Haroldo Araújo Maciel, Wirllen da Silva Lopes, Vander Coelho da Conceição e Jovandro Ferreira Conceição. Entre eles, segundo a Polícia Civil, está Vander Coelho da Conceição, conhecido como “DJ do CV”, capturado durante um evento em Oeiras do Pará.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio da Superintendência Regional do Baixo Tocantins (4ª RISP), da Delegacia de Oeiras do Pará, da Delegacia de Afuá e da Delegacia de Anajás.

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da Operação Parabellum é identificar e responsabilizar criminalmente os integrantes de facções, com base na Lei 12.850, que define organização criminosa. Apenas em 2025, ações da DRFC já resultaram em 160 prisões em todo o estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia Civil prende seis integrantes de facção criminosa em operação no Pará

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da Operação Parabellum é identificar e responsabilizar criminalmente os integrantes de facções

14.09.25 14h35

Polícia

Tucumã, no sudeste do Pará, registra 3 latrocínios neste sábado (13)

Suspeito dos crimes também morreu em confronto com a polícia

13.09.25 19h20

POLÍCIA

PC prende homem suspeito de promover rinha de galos em Vigia

A legislação brasileira estabelece pena de três meses a um ano e multa para quem comete esse crime

13.09.25 18h33

HONRA

No Pará, 35 casos de calúnia e difamação são registrados por dia

“Internet não é terra sem lei”, diz a delegada Jacyara Sarges, da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, da Polícia Civil do Pará

13.09.25 18h00

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

CRIME

Baleado dentro do carro, homem morre em hospital de Itaituba neste sábado

A vítima viajava no banco de trás do veículo quando foi alvejada

13.09.25 11h01

INVESTIGAÇÃO

Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima e atirador se encontraram antes do crime, diz PC

Rafael Mota Ribeiro, que era sócio da vítima, e está preso preventivamente após ser apontado como suposto mandante do crime

12.09.25 13h38

POLÍCIA

Mulher transmite ao vivo agressões e suspeito acaba preso em Igarapé-Açu

O caso foi enquadrado na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). O suspeito permanece à disposição da Justiça

13.09.25 16h27

POLÍCIA

Homem é preso ao tentar apalpar seios de mulher em Xinguara

Segundo as autoridades, a vítima tentou se desvencilhar da importunação, mas o suspeito ainda fez força para tirar a camisa dela

13.09.25 15h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda