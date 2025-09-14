Polícia Civil prende seis integrantes de facção criminosa em operação no Pará

A Polícia Civil do Pará prendeu seis pessoas apontadas como integrantes da facção criminosa Comando Vermelho durante a 14ª fase da Operação Parabellum, realizada neste final de semana nos municípios de Belém, Oeiras do Pará, Anajás e Afuá, na região do Marajó.

Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após parecer favorável do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado.

Os presos foram identificados como Mateus Brito Pureza, Azamor da Silva Camões, Haroldo Araújo Maciel, Wirllen da Silva Lopes, Vander Coelho da Conceição e Jovandro Ferreira Conceição. Entre eles, segundo a Polícia Civil, está Vander Coelho da Conceição, conhecido como “DJ do CV”, capturado durante um evento em Oeiras do Pará.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio da Superintendência Regional do Baixo Tocantins (4ª RISP), da Delegacia de Oeiras do Pará, da Delegacia de Afuá e da Delegacia de Anajás.

De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da Operação Parabellum é identificar e responsabilizar criminalmente os integrantes de facções, com base na Lei 12.850, que define organização criminosa. Apenas em 2025, ações da DRFC já resultaram em 160 prisões em todo o estado.