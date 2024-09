Polícia Civil prende mulher por coação de testemunha em Abaetetuba

A Polícia Civil do Pará cumpriu na quinta-feira (12) um mandado de prisão preventiva contra Jackeline Ribeiro Costa, na rua Sete de Setembro, em Abaetetuba. Ela é suspeita de coagir uma testemunha-chave em um processo de homicídio, cujo principal réu era seu companheiro, Melquisedeque Rodrigues Monteiro.

De acordo com a Polícia Civil, Jackeline tentou intimidar a testemunha do caso, utilizando ameaças para que esta mudasse seu depoimento, favorecendo Melquisedeque no julgamento. O crime de coação, previsto no artigo 344 do Código Penal, prevê pena para quem usa de violência ou ameaça com o objetivo de influenciar ou alterar o testemunho de alguém em um processo judicial.

O caso envolve o assassinato pelo qual Melquisedeque Rodrigues Monteiro foi julgado e condenado pelo Tribunal do Júri em Abaetetuba, em agosto deste ano. Apesar das tentativas de Jackeline de interferir no andamento do processo, a condenação do réu foi mantida.

As investigações continuam em andamento, e a Polícia Civil segue trabalhando para elucidar todos os detalhes do caso.