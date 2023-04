Polícia Civil prende homem suspeito de importunação sexual em Primavera, no Pará

Policiais civis de Primavera, no nordeste do Pará, prenderam um homem suspeito de importunação sexual. Na manhã de sexta-feira (31), os agentes souberam que um homem havia pulado o muro da casa de uma mulher, no momento em que ela lavava roupas. Ele, então, apalpou as partes íntimas da mulher, mostrando-lhe o pênis. Ela gritou por socorro.

Foi a terceira vez que, segundo a vítima, o homem fez isso, além de se comportar de forma agressiva. Os policiais, então, realizaram diligências e prenderam o suspeito, identificado como Antonio Carlos da Silva Moura.

Ainda segundo a Polícia Civil, o suspeito é um homem “de alta periculosidade, já respondendo a alguns processos criminais e que vem atormentando a vida da vítima ao invadir sua residência, sobretudo, na madrugada, horário em que ela está trabalhando lavando roupas para o sustento de sua família”.

Os policiais o localizaram próximo à residência da vítima, “com sintomas de ter ingerido bebida alcoólica”. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Primavera para os procedimentos cabíveis.