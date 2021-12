Polícia Civil prende, em Bragança, foragido do sistema penal, que foi detido por tráfico de drogas

A Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional da Zona Bragantina, prendeu um homem em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, no município de Bragança, na região nordeste do Pará. A prisão ocorreu neste sábado (18). O homem foi detido quando uma equipe da Polícia Civil apurava uma denúncia de poluição sonora no bairro do Acarajó. A equipe policial foi até a localidade e solucionou a situação da poluição sonora. Só que que recebeu a informação de que, numa casa ao lado, havia tráfico de entorpecentes.



A equipe se deslocou até a casa e verificou que a porta estava aberta. No local, os agentes encontraram um casal na residência, de apenas um cômodo. O suspeito se identificou. No entanto, a Polícia Civil constatou que o homem se apresentou com um nome diferente. Eles fizeram uma pesquisa e verificaram que ele é foragido do sistema penal, com passagem por homicídio e tráfico de drogas. O homem estava na posse de 16 petecas de entorpecente. Além disso, verificou-se que a adolescente tinha apenas 13 anos, caracterizando estupro de vulnerável. O homem foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis e ficará preso, à disposição da Justiça.