Polícia Civil investiga morte de recém-nascida após briga dos pais no Marajó

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Breves, para investigar a morte de uma criança recém-nascida na localidade de Rio Limão, em Breves, na Ilha do Marajó, no Pará. Segundo as investigações, a menina morreu após um desentendimento entre os pais biológicos. A discussão teria ocorrido na terça-feira (2), entretanto o fato chegou até a PC nesta quarta-feira (3), após o caso repercutir nas redes sociais.

Assim que o fato chegou ao conhecimento das autoridades policiais, uma equipe de agentes civis se deslocou até a comunidade, que é distante da sede do município, para a apuração policial. Apontado como principal suspeito do crime, o pai da menina não foi encontrado pelos agentes na localidade. A mãe da criança nega que o marido tenha matado a própria filha. As diligências continuam.

Todos os envolvidos no caso já foram identificados e devem ser ouvidos nos próximos dias. Outras testemunhas também estão sendo ouvidas pela Polícia Civil.

O corpo da criança já foi sepultado por familiares. Não há detalhes, entretanto, sobre a causa da morte da menina. Provavelmente, o corpo da bebê não passou por análise pericial para identificar o motivo do óbito.

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime e localização do(s) suspeito(s) podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.