Polícia Civil investiga caso de esfaqueamento entre adolescentes em escola de Benevides

A Polícia Civil do Pará informou nesta quarta-feira (25) que está investigando um caso de esfaqueamento que deixou um adolescente ferido no município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Conforme informações apuradas com fontes que acompanharam o caso, um outro adolescente, de idade não divulga, desferiu cinco golpes de arma branca contra a vítima, de 18 anos, supostamente motivado por ciúmes da atual namorada do adolescente. O caso ocorreu nas proximidades de uma escola pública estadual na última terça-feira (24).

“A Polícia Civil informa que a vítima foi encaminhada para atendimento médico e o caso é investigado sob sigilo”, afirma a nota da PC do Pará.

Depois do incidente, a vítima, que é estudante da escola estadual, foi socorrida às pressas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. E, em seguida, precisou ser encaminhada para avaliação médica especializada. O adolescente suspeito no caso foi localizado e apreendido pelo 39º Batalhão de Polícia Militar. Não há informações se esse adolescente também é estudante da escola citada.

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) informou que lamenta o ocorrido e ressalta que repudia todo e qualquer ato de violência. “A Seduc esclarece que o fato ocorreu fora da escola e em período em que a vítima não está matriculada”, diz o comunicado.

“A escola acolheu a vítima, prestou socorro imediato e a encaminhou para o SAMU. A Seduc ressalta que enviou imediatamente equipe do programa Escola Segura para o suporte total do estudante, da família e da comunidade escolar”, completa a Seduc.