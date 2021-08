Identificada 2ª vítima de explosão em garimpo que matou filha de empresários

A Gerência de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil identificou a segunda vítima da explosão ocorrida na madrugada da última sexta-feira (20), em um garimpo localizado na região da Serrinha, a cerca de 18 km de Guarantã do Norte (MT). Trata-se do presidente da presidente da Cooperativa dos Garimpeiros de Moraes Almeida e Transgarimpeira (Coopertran), Mario Lucier Caldeira, de 49 anos.

Até então, a única vítima a ser reconhecida havia sido Daniella Trajano Dalff, de 28 anos,filha de um casal de empresários da região. Mário era morador de Novo Progresso, no Pará, para onde o corpo foi levado para ser velado neste sábado (21), na Igreja Santa Luzia.

LEIA MAIS:

- Explosão de dinamite em garimpo mata filha de empresários

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Geraldo Gezoni Filho, testemunhas disseram que houve uma explosão de dinamites no local. Daniella e Mario Lucier estariam na área a trabalho e não conseguiram sobreviver. Os dois corpos foram totalmente carbonizados. No local, a Polícia Civil encontrou 300 kg de explosivos.

O Corpo de Bombeiros fez o isolamento do local até a chegada da perícia e da equipe especializada para a retirada dos explosivos ainda não detonados. Segundo a polícia, além dos 300 kg de emulsão explosiva, foram recolhidos 1.500 m de cordel detonante. Os materiais foram periciados neste sábado (21) e devem ser detonados.

Um inquérito foi instaurado na delegacia do município para apurar a origem desses explosivos e as circunstâncias em que os fatos ocorreram. A polícia informou ainda que não haviam mais trabalhadores no local quando a equipe chegou. No entanto, a investigação deve ouvir pessoas ligadas às vítimas para esclarecer como a explosão ocorreu.