Explosão de dinamite em garimpo mata filha de empresários

Uma explosão de dinamite em um garimpo localizado na região da Serrinha, a cerca de 18 km de Guarantã do Norte (MT), matou a filha de um casal de empresários de Mato Grosso é outra pessoa, na madrugada desta sexta-feira (20). As vítimas foram carbonizadas. As informações foram divulgadas pelo G1 MT

Daniella era funcionária de uma empresa que fornecia explosivos na região, segundo confirmou a Polícia Civil.

Área pegou fogo após a explosão, mas os bombeiros conseguiram controlar as chamas (Corpo de Bombeiros / Divulgação)

O Corpo de Bombeiros foi chamado e encontrou várias dinamites no local. A explosão causou um incêndio na área, mas os militares conseguiram controlar em pouco tempo.

Os corpos estavam carbonizados quando os bombeiros chegaram. Apenas Daniella foi identificada pela perícia até agora.

Ainda há dinamites não detonadas, por isso uma equipe da Gerência de Operações Especiais (GOE) se dirige a Guarantã do Norte para avaliar a situação de risco.

Um inquérito será instaurado na delegacia do município para apurar as circunstâncias, origem dos explosivos e responsabilidades.