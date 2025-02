Polícia Civil deslancha quarta fase da 'Operação Muralha' em Belém nesta sexta-feira

Três pessoas foram presas, suspeitas de atuação em facções criminosas, na manhã desta sexta-feira (7).A Polícia Civil deflagrou a quarta fase da operação Muralha, no bairro do Tapanã, em Belém, onde foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão, resultando na apreensão de entorpecentes e de uma câmera, instalada no ponto de tráfico, para que a facção criminosa pudesse vigiar a movimentação da polícia.

Ao todo, foram expedidos 17 mandados, distribuídos entre 7 de busca e apreensão residencial, 4 de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão de crianças e adolescentes. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Essa operação tem como objetivo, combater o tráfico de drogas e o cumprimento de mandados de busca e prisão de faccionados envolvidos com a prática de extorsão no bairro do Tapanã.

“Essa operação faz parte da estratégia de ação do sistema de segurança destinada ao enfrentamento aos faccionados e traficantes. A escolha do Tapanã, é devido a movimentação desses criminosos na área”, disse o delegado-geral, Walter Resende.

Em uma das residências, os agentes do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (DENARC) contaram com a ajuda de cão farejador, para localizar entorpecentes enterrados no quintal da casa de um suspeito.

Cerca de 70 policiais participaram da operação integrada da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM), Diretoria de Polícia Especializada (DPE) , Diretoria de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAV), com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).