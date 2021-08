Polícia Civil deflagra operação para combater tráfico de drogas em Ananindeua

A Polícia Civil do Pará deflagrou na manhã desta quinta-feira, 12, uma operação de combate ao tráfico de drogas em Ananindeua, município na Região Metropolitana de Belém. ONze mandados de busca e apreensão foram cumpridos no bairro do Icuí. Entre os objetivos da ação, está a pacificação nas áreas consideradas de alta periculosidade.

Um dos mandados foi cumprido na área do loteamento Warislândia. Na residência de um dos alvos, dois homens e uma mulher foram presos pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Também foram encontradas atrás de um roupeiro, embaladas, prontas para venda, porções de maconha. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 15 anos de prisão.

"As investigações iniciaram há cerca de cinco meses, pela UIPP do Icuí-Guajará, em parceria com a Superintendência da Região Metropolitana, visando o levantamento de pontos de vendas de entorpecentes no bairro. Posteriormente foram representados por mandados de busca e apreensão em 11 endereços obtendo êxito no cumprimento, em que três pessoas foram presas e 60 porções de substância de maconha apreendidas”, afirmou o superintendente da Região Metropolitana, Roberto Gomes.

Para o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, essa é mais uma ação conjunta da Polícia Civil de combate ao tráfico e à criminalidade. “Estamos trabalhando intensamente na investigação desse tipo de crime, visando a redução incessante na criminalidade nesta região. Sabemos que a porta para o mundo do crime começa nas drogas, desencadeando outros tipos de delitos, como roubos e até mortes. Mapeamos os pontos mais críticos e vamos intensificar ainda mais nossa fiscalização", disse Resende.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar, por meio do 6° Batalhão (BPM) e da Secretaria de Segurança Pública de Ananindeua, por meio da Guarda Municipal da cidade (GMA). Ao todo, cerca de 60 agentes de segurança pública participaram das diligências, que partiram da Seccional Urbana da Cidade Nova.

Usinas da Paz

O bairro do Icuí será polo do projeto “Usinas da Paz”, que consiste em grandes complexos públicos, em áreas de aproximadamente 10 mil metros quadrados, com a finalidade de garantir a permanência do Estado nos territórios, com ênfase na prevenção à violência, inclusão social e fortalecimento comunitário, com três eixos fundamentais: assistência, esporte/lazer e cultura.