Polícia Civil afasta delegada que viu agressão a mulheres e não interveio, em Bagre

A delegada Vanessa Macedo, titular da Polícia Civil de Bagre, na ilha do Marajó, foi afastada de suas funções, após o episódio em que duas mulheres foram agredidas por um carcereiro e a policial não interveio. A notícia do afastamento foi confirmada neste domingo (9) pela Polícia Civil. “A Polícia Civil do Pará lamenta o ocorrido e reitera que não concorda com atos de violência contra a mulher e esclarece que instaurou um inquérito policial para apurar o caso. O homem foi preso​​, autuado pelo crime de lesão corporal e liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência. A PCPA ressalta ainda que afastou a delegada das funções e que a Corregedoria-Geral da instituição abriu um procedimento administrativo para apurar a conduta da servidora”, comunicou a PC.

Na madrugada de sábado (8), duas mulheres foram agredidas por um servidor municipal, em Bagre, e logo depois foram presas. O caso ocorreu em uma festa no balneário da Praia da Costa, por volta de 3h.

O agressor foi identificado como Adriano Silva, conhecido como Gol, e é um servidor municipal cedido para trabalhar na delegacia local atuando como carcereiro. Ele aparece com uma lata de cerveja na mão no vídeo. Na gravação, o carcereiro aparece discutindo com uma das vítimas. Então, outra mulher tenta defendê-la e é empurrada por Gol ao chão. Ela se levanta, o empurra e recebe um tapa no rosto. A delegada responsável, Vanessa Macedo, presencia a cena e não toma nenhuma atitude.

Professor detido por flagrar crime

Um professor que filmou a agressão também foi detido. Ele só foi solto por volta das 12h de sábado, segundo o site Notícia Marajó, após uma hora de interrogatório com a delegada Vanessa Macedo.

Em relato para a reportagem do veículo, ele relata que foi agredido após ter a casa invadida por policiais sem mandado. “Na festa, eles [equipe policial] tentaram me intimidar fazendo eu parar de filmar. Eu imaginei que poderia sofrer retaliação e fui para a minha casa com uns amigos. Sem mandado judicial, eles entraram na minha casa. Os demais amigos correram e ficou só eu e um amigo. Deram soco em mim e no meu amigo, deram dois tiros no refletor dentro da minha casa, me algemaram e me levaram para a delegacia. Meus vizinhos, inclusive, ouviram os tiros. O refletor está lá esbandalhado”, afirmou.

Delegada diz ter sido ameaçada

Ao site Notícia Marajó, a delegada Vanessa Macedo encaminhou uma nota assinada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Pará, que afirma que a delegada estava sob ameaça de familiares de uma vítima de intervenção policial que ocorreu no município de Bagre.

Confira:

"A Assindelp vem a público prestar apoio irrestrito à sua Excelência, a Delegada Vanessa Macedo, titular do município de Bagre, a qual foi ameaçada por familiares de uma vítima de intervenção policial ocorrida neste município. A nobre colega estava participando de um evento festivo, quando foi avisada pelos seguranças que uma mulher, que vem a ser prima da vítima da intervenção, estava tramando contra sua vida. Após ser avisada, a nobre colega junto com sua equipe conseguiu deter a mulher que portava uma faca e nesse momento houve um pequeno tumulto com algumas pessoas que tentavam evitar que a mulher fosse conduzida à Delegacia e foram plenamente repreendidos pela equipe. Esses são os fatos e serão devidamente apurados nos autos do IPL tombado para apurar todo ocorrido, inclusive para apurar excessos, caso sejam caracterizados. À Delegada Vanessa Macedo todo o nosso apoio e solidariedade"​.​