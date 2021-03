Polícia apreende uma tonelada de entorpecentes em Santarém, no oeste do Pará

Cerca de uma tonelada de entorpecentes foram apreendidos no bairro Santarenzinho, em Santarém, no oeste do Pará. Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (3), a droga foi encontrada após investigação de agentes das Delegacias Especializadas e Unidades Integradas de Santarém, bem como da Seccional da cidade. No local, foram apreendidas duas armas de fogo e munição.

O material estava em posse de um homem que, segundo as investigações, é integrante de um grupo criminoso que atua na região oeste do Pará. O preso e todo o material apreendido foram levados para a delegacia da cidade, onde os procedimentos cabíveis foram realizados. O acusado deve responder pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas e munições. A ação policial ocorreu nesta terça-feira (2). O homem foi levado para o sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as investigações prosseguem para identificar os fornecedores, destinatários e os bens em posse da organização criminosa.

A operação teve o comando do Superintendente Regional da 12ª RISP, delegado Jamil Casseb; diretor da 16ª SU/STM, delegado Germano do Valle, com o apoio operacional e estratégico das equipes da Chefia de Operações da 16ªSU/STM, DRR/STM, DH/STM e UIPP-SAT.